وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان، إن وزير التجارة وانغ وينتاو عبّر عن احتجاجه خلال محادثات مع المفوض التجاري في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش، جرت الثلاثاء.

وأكد البيان أن وانغ "قدم احتجاجات رسمية بشأن إدراج مؤسستين ماليتين صينيتين في العقوبات"، من دون أن يسمي المصرفين المستهدفين.

وتُعد هذه الخطوة أحدث مؤشر على تصاعد التوتر التجاري بين بكين وبروكسل، وسط خلافات حول العلاقة الصينية الروسية، وقضايا تتعلق بالدعم الصناعي والممارسات التجارية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقرّ حزمة جديدة من العقوبات تستهدف شركات ومؤسسات تتهمها بدعم موسكو في الالتفاف على القيود الغربية المفروضة منذ بداية الحرب.