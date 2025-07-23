وجاء التصويت بالإجماع على قرار صاغته باكستان داخل المجلس المكون من 15 عضوا.

وفي دعوته لتعزيز الجهود نحو تحقيق السلام العالمي، قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش أمام المجلس: "نشهد في جميع أنحاء العالم تجاهلا تاما، إن لم يكن انتهاكا صريحا للقانون الدولي" وكذلك لميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف أن ذلك يحدث في وقت تتسع فيه الانقسامات الجيوسياسية وتتزايد فيه النزاعات، لا سيما في غزة، حيث "الجوع يطرق جميع الأبواب".

من جهتها، تنفي إسرائيل أنها تستهدف المدنيين وموظفي الإغاثة عمدا في حربها مع حركة حماس، وتلقي باللوم على وكالات الأمم المتحدة في عدم توزيع الغذاء الذي سمحت بدخوله.

وأكد غوتيريش أن "الجوع والنزوح بلغوا مستويات قياسية" في النزاعات العالمية، وأن الأمن يزداد بعدا عن المتناول بسبب الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة العابرة للحدود.