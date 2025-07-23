وقالت تروخوفسكي: "نأسف لهذا التصعيد الجديد من قبل الحكومة الروسية".

ووفقا للصحيفة، بررت النيابة العامة الروسية القرار بأن المؤسسة تنفذ برامج ومشاريع "تهدف إلى إثارة مشاعر الاحتجاج، وتطرف الشباب، وتقويض مؤسسات الدولة في روسيا".

وقال يان فان كن، زعيم حزب اليسار، في التقرير: "(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وحكومته يخشون الحقيقة ويخشون الانتقاد ويخشون المنظمات التي تملك الشجاعة لمعارضة الحرب والقمع علنا".

وبحسب ما ذكرته "تاتس"، فإن مؤسسة روزا لوكسمبورغ هي آخر مؤسسة ألمانية مرتبطة بالأحزاب تصنف "منظمة غير مرغوب فيها" في روسيا.

وكان قد سبق تصنيف مؤسسة هاينريش بول (المرتبطة بحزب الخضر) على أنها "غير مرغوب فيها" في عام 2022، تلتها مؤسسة فريدريش إيبرت المرتبطة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، ومؤسسة فريدريش ناومان المرتبطة بالحزب الديمقراطي الحر، ومؤسسة كونراد أديناور المرتبطة بالحزب الديمقراطي المسيحي في عام 2024، ثم مؤسسة هانس زايدل المرتبطة بالاتحاد الاجتماعي المسيحي في أبريل 2025.

وأغلقت مكاتب هذه المؤسسات في موسكو بالفعل عام 2022.