وأضاف بيسنت، في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس الأميركية، ردا على سؤال حول حجم الإيرادات الحالية من الرسوم: "نحن نقترب من حاجز الـ100 مليار دولار، وأعتقد أننا قد نصل إلى معدل سنوي يبلغ 300 مليار دولار".

وكان الوزير قد ألمح في وقت سابق إلى إمكانية بلوغ حاجز الـ300 مليار دولار بحلول نهاية العام، إلا أنه لم يتضح بعد الإطار الزمني المحدد الذي يشير إليه بقوله "ما يقرب من 100 مليار".

وشدد على أن إيرادات الرسوم الجمركية شهدت ارتفاعا في شهر يونيو، دون أن يذكر رقما محددا.