واستقبل بري السفير باراك والوفد المرافق بحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان.

وتناول اللقاء "تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية".

وقال باراك: " اللقاء مع رئيس المجلس كان ممتازاً ونعمل قدما للوصول الى الاستقرار وعليكم أن تتحلّوا بالأمل".

وكان الموفد الأميركي، وصل الأحد إلى بيروت في زيارة هي الثالثة، للقاء المسؤولين اللبنانيين. والتقى الإثنين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام.

وسلّم الرئيس عون المبعوث الرئاسي الأميركي، خلال لقائه الإثنين، مشروع المذكرة الشاملة، باسم الدولة اللبنانية، لتطبيق ما تعهد به لبنان منذ إعلان اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل في 27 نوفمبر الماضي وحتى البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الحالية.

وكان باراك سلّم المسؤولين اللبنانيين في زيارته الأولى في 19 يونيو الماضي مقترحات لتنفيذ الترتيبات الأمنية لوقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل.

وفي زيارته الثانية في السابع من الشهر الحالي تسلّم باراك من الرئيس عون رداً على المقترحات التي حملها إلى المسؤولين اللبنانيين في زيارته الأولى.