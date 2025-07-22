وقال هانتر في مقابلة مع مقدم البرامج على يوتيوب آندرو كالاهان، بثت الإثنين: "سأخبركم ماذا، أنا أعرف بالضبط ما حدث في تلك المناظرة. لقد حلق (جو بايدن) في رحلات طيران حول العالم.. وهو يبلغ من العمر 81 عاما، كان متعبا للغاية".

وأضاف: "يعطونه (الأطباء) الأمبين ليتمكن من النوم".

ويستخدم عقار الأمبين لعلاج اضطرابات النوم على المدى القصير.

وكان أداء الرئيس السابق في المناظرة أمام مرشح الحزب الجمهوري آنذاك ترامب، والتي تعثر فيها بايدن عدة مرات ليكمل حديثه، قد أثار انتقادا عنيفا ضد ترشحه في انتخابات 2024.

وبعد مرور أقل من شهر على تلك المناظرة التي جرت في 27 يونيو 2024، تنحى بايدن عن الترشح للرئاسة بعد أن تراجع أمام ترامب في استطلاعات الرأي. ثم صارت نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي وخسرت أمام ترامب في انتخابات نوفمبر.

وفي الأيام التي تلت المناظرة، قال الرئيس السابق إن إرهاق السفر بعد رحلتين خارج البلاد في وقت سابق من ذلك الشهر هو السبب في أدائه الكارثي في المناظرة.

وفي مقابلة الإثنين، عبر هانتر بايدن أيضا عن خيبة أمله في أعضاء الحزب الديمقراطي والخبراء الاستراتيجيين والنواب الذين تخلوا عن ترشيح والده بعد المناظرة.