وفي هذا السياق، علق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، على تأكيدات إيرانية جاءت على لسان وزير الخارجية عباس عراقجي بعدم تخلي طهران عن تخصيب اليورانيوم بالقول إن واشنطن قد تكرر الضربات على إيران إن لزم الأمر.

وأكد عراقجي وقوع أضرار جسيمة من جراء القصف الأميركي ـ الإسرائيلي على منشآتها النووية، لكنه شدد على أن طهران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم.

وقال عراقجي في مقابلة مع "فوكس نيوز": "منشآتنا النووية دمرت وتعرضت لأضرار جسيمة وحجم الضرر لا يزال تحت التقييم حتى الآن من قبل هئية الطاقة النووية الإيرانية. لكن حسب معرفتي وعلمي أصابها ضرر بليغ. لا علم لدي بم جرى للمواد النووية او لليورانيوم الذي تم تخصيبه فكما قلت إن هئية الطاقة النووية الإيرانية هي من تتعامل مع الملف وهي بمرحلة التقييم الآن".

وفيما يتعلق بمسألة أنشطة تخصيب اليورانيوم، لفت عراقجي إلى أن عمليات التخصيب متوقفة في الوقت الراهن بسبب الضرر الذي لحق بالمنشآت النووية، مؤكدا أن إيران لن تتخلى عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم، معتبرا إياه إنجازا علميا.

ورغم التشاؤم الإيراني خلال الأيام الماضية وعدم اقتناع المسؤولين بإجراء محادثات قريبا مع الولايات المتحدة، إلا أن عراقجي أبدى انفتاح بلاده على إجراء محادثات مع واشنطن، ولكن ليس بشكل مباشر في الوقت الحالي.

وكانت الخارجية الإيرانية، قد قالت الإثنين، إن طهران ستعقد محادثات نووية مع 3 قوى أوروبية في إسطنبول يوم الجمعة القادم.

وعقدت إيران والولايات المتحدة عدة جولات من المفاوضات النووية بوساطة سلطنة عُمان قبل أن تشن إسرائيل حربها التي استمرت 12 يوما ضد إيران في 13 يونيو.