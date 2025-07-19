وأكدت السلطات الأوكرانية أن دفاعاتها الجوية نجحت في اعتراض عدد من المسيّرات الروسية التي استهدفت العاصمة كييف مساء الجمعة، في حين واصلت عشرات المسيّرات الأخرى التحليق في أجواء البلاد، مهددة بمزيد من الضربات.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أطلقت روسيا صواريخ باليستية على أهداف بالقرب من مدينة دنيبرو جنوب شرقي أوكرانيا.

كما أفادت تقارير غير مؤكدة بنشر قاذفات استراتيجية روسية قادرة على إطلاق صواريخ كروز بعيدة المدى.

وتستهدف روسيا بشكل منتظم المدن الأوكرانية والبنية التحتية الحيوية، في إطار هجماتها الجوية المتواصلة منذ اندلاع الحرب الشاملة في فبراير 2022.