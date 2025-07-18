وأضافت مصادرنا أن "واشنطن مستمرة في دعم الرئيس السوري، أحمد الشرع، وتضغط على إسرائيل لوقف تدخلاتها من أجل الوصول إلى ترتيب محدد ينهي الأزمة الحالية".

وبينت أن "الشرع متمسك باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في السويداء".

كما أشارت المصادر إلى "وجود مفاوضات تشارك فيها الولايات المتحدة لدخول قوات الأمن العام السورية إلى السويداء".

ونفى المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، الجمعة، تقارير عن انتشار قوات حكومية في محافظة السويداء، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأكدت وزارة الداخلية السورية أن قوات الأمن في حالة جاهزية طبيعية دون أي تحرك أو انتشار في محافظة السويداء.

من جهته، قال مصدر سياسي إسرائيلي، في وقت لاحق الجمعة، إن إسرائيل "ستسمح بدخول محدود للقوات السورية إلى السويداء خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة".

ووفقا لتقارير، يأتي القرار الإسرائيلي لاحتواء التوتر في المدينة الواقعة جنوبي سوريا.