وذكرت المدعية العامة الأميركية بام بوندي على حسابها في منصة "إكس": "يبدو أن حادثا مروعا أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في منشأة للتدريب".

ولفتت إلى أن محققين وصلوا إلى المكان "ويعملون للحصول على مزيد من المعلومات".

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية أن المنشأة، وهي أكاديمية يوغين بيسكايلوز للتدريب، تقع على بُعد حوالي 8 كيلومترات شرق مبنى بلدية لوس أنجلوس.

وأصدر مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، بيانا يفيد بأن الحاكم أطلع على "الانفجار المُبلغ عنه".

من جهتها، قالت هيلدا سوليس، ممثلة مجلس مشرفي بلدية لوس أنجلوس: "أشعر بحزن عميق إزاء الحادث المأساوي الذي وقع صباح اليوم وأتقدم بأحر التعازي لعائلات وأصدقاء وزملاء الأفراد الثلاثة الذين فقدوا أرواحهم".

وأضافت: "أراقب الوضع عن كثب بينما ننتظر المزيد من التفاصيل".

وأوردت صحيفة "إل إيه تايمز" نقلا عن مصادر لم تكشف هوّيتها أن الفريق كان يتدرب على إزالة متفجّرات عندما وقع الانفجار.

وأوضحت مصادر أن الحادث كان عرضيا وأودى بثلاثة مساعدين لقائد الشرطة.