وذكر المكتب الإعلامي للكرملين أن بوتين ناقش في مكالمة هاتفية مع أردوغان الأوضاع في سوريا وأوكرانيا.

وقال الكرملين في بيان إن الرئيسين "عبرا عن قلقهما الكبير حيال التصعيد الأخير للعنف في هذا البلد".

وأضاف: "اتفق الزعيمان على الحاجة إلى استقرار الأوضاع في سوريا من خلال تعزيز التوافق الوطني والحوار".

وأبرز أن بوتين قال إن روسيا "ملتزمة بتسوية سياسية ودبلوماسية للصراع في أوكرانيا"، وشكر أردوغان على تسهيل إجراء محادثات ثنائية بين موسكو وكييف.

وكان أردوغان شدد، الخميس، على أن بلاده "لن تسمح بتقسيم سوريا أو المساس بتعدد ثقافاتها ووحدة أراضيها".

وأكمل: "أفعال إسرائيل تظهر أنها لا تريد السلام.. إسرائيل تسعى إلى تخريب وقف إطلاق النار".

وقتل أكثر من 600 شخص في محافظة السويداء بجنوب سوريا، بحسب حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد أيام عدة من الاشتباكات.

هذا ونزح نحو 80 ألف شخص من مناطق سكنهم في محافظة السويداء.

وشهدت السويداء، خلال الأيام الماضية، مواجهات دامية بين عشائر وفصائل محلية أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص.