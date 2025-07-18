وكشف البيت الأبيض عن إصابة الرئيس الأميركي بقصور وريدي مزمن، وهي حالة يحدث معها ضعف في تدفق الدم في أوردة الساق ما يؤدي إلى التورم وأعراض أخرى

3 تغييرات كبرى سيشهدها نمط حياة ترامب:

الوجبات السريعة

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ترامب محب للوجبات السريعة مثل ماكدونالدز، لكنه بات عليه التفكير مليا قبل تناولها بسبب تعارضها مع حالته الصحية.

وقالت الطبيبة محسا طهراني، اختصاصية أمراض الروماتيزم في شمال فيرجينيا، لصحيفة "ديلي ميل": "يجب التخلي عن ماكدونالدز".

وأضافت: "الرئيس ترامب عبر عن حبه لبعض أنواع مطاعم الوجبات السريعة، وتوصيتي كطبيبة هي الحد من تناول الوجبات السريعة لأن محتواها العالي من الصوديوم يمكن أن يزيد من التورم في الساقين".

لكنها أشارت إلى أن حالة ترامب قابلة للعلاج، وقالت: "هذا ليس أمرا خطيرا على الإطلاق، لا علاقة له بتوقعات الحياة. عندما يكبر الإنسان، للأسف، تحدث مثل هذه الأمور".

الجوارب الضاغطة

يمكن أن تساعد الجوارب أيضا عندما يقف ترامب لفترات طويلة، كما يفعل بانتظام أثناء المؤتمرات الصحفية، والتجمعات، والخطابات التي تمتد غالبا لأكثر من ساعة.

طهراني نصحت ترامب: "يجب عليه ارتداء جوارب ضاغطة تساعد على دفع السوائل مرة أخرى نحو القلب".

وقالت: "إذا كان سيقف لفترة طويلة، عندما تقف، فإن صمامات الأوردة تصبح بطيئة ولا تسمح للسوائل بالعودة إلى القلب، ينبغي على ترامب استخدام الجوارب الضاغطة".

العلاج والتمارين

وفقا لإحدى منشورات المعاهد الوطنية للصحة، هناك عدة استراتيجيات لإدارة الحالة، تشمل العلاجات التحفظية مثل تمارين الضغط، والرفع، والتمارين الرياضة الأخرى، بالإضافة إلى العلاجات الدوائية.

وهناك أيضا علاجات أكثر توغلا مثل "العلاج بالتصليب، أو الاستئصال بالليزر داخل الوريد أو الترددات الراديوية، أو الربط الجراحي".

من دون الإدارة المناسبة، يمكن أن تظهر نتائج غير مريحة. وقد يؤدي تأخير العلاج إلى تطور المرض بسرعة أكبر، مما يؤدي إلى مضاعفات مثل القرح الوريدية، والعدوى، وتجلط الأوردة العميقة.

وتلخص عيادة كليفلاند ما يجب على الأشخاص المصابين بهذه الحالة فعله من خلال تجنب التدخين (ترامب لا يدخن) وتجنب "الملابس الضيقة مثل المشدات أو الأحزمة".

كما تنصح: "لا تجلس أو تقف لفترات طويلة. تحرك قدر الإمكان، اتبع نظاما غذائيا صحيا للقلب، يشمل تقليل تناول الصوديوم (الملح)، مارس التمارين بانتظام. حافظ على وزن صحي".

من خلال تقليل تناول الملح، الذي يضفي بعض النكهة على البيغ ماك وبطاطس ماكدونالدز، بالإضافة إلى أطعمة ترامب المفضلة الأخرى مثل البيتزا، يمكن تقليل احتباس الماء، ما يساعد على تدفق الدم من الأوردة إلى القلب.

أخبرت طهراني قناة "فوكس نيوز" أن الترطيب، والمشي، وممارسة التمارين لمدة 30 دقيقة يوميا، واتباع نظام غذائي صحي للقلب يمكن أن يساعد أيضا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، الخميس، إن "ترامب خضع لفحص طبي بسبب تورم في أسفل الساقين وكدمات باليدين".

وأضافت ليفيت للصحفيين استنادا لخطاب من طبيب ترامب أنه "خضع لفحوص أشعة بالموجات فوق الصوتية على الساقين "كشفت عن قصور وريدي مزمن.. وهي حالة شائعة خاصة لدى من تخطت أعمارهم السبعين".

وتابعت: "إضافة لذلك، أظهرت صور حديثة وجود كدمات صغيرة على ظاهر يديه... هذا متسق مع تهيج بسيط في الأنسجة بسبب المصافحات المتكررة مع استخدام الأسبرين الذي يتناوله في إطار الإجراءات الوقائية المتعارف عليها والقياسية للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية".