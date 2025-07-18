وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 17 يوليو الجاري وحتى الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو يوم 18 يوليو، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 73 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأضافت الوزارة على تطبيق تلغرام أنه جرى إسقاط معظم الطائرات المسيرة فوق المناطق الجنوبية الغربية.

وأوضحت الوزارة أنه تم تدمير "31 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و17 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة أوريول، و10 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة موسكو، بما في ذلك 3 طائرات حاولت مهاجمة موسكو".

ولم يشر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين في منشور على تلغرام إلى وقوع إصابات أو أضرار، لكنه قال إن خدمات الطوارئ تمشط المنطقة التي سقطت فيها شظايا طائرة مسيرة.

ووفقا لبيانات وزارة الدفاع الروسية، تم تدمير 4 طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و3 طائرات مسيرة فوق مياه بحر آزوف، واثنتين فوق أراضي كل من مقاطعتي سمولينسك ونيجني نوفغورود، وواحدة فوق كل من مقاطعات بيلغورود وكالوغا وفورونيج، وأخرى فوق مياه البحر الأسود.