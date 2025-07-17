وقالت بروس لصحفيين إنه "على جميع الأطراف الانخراط في حوار هادف يؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم في سوريا".

وأضافت أن الولايات المتحدة "لم تدعم التحرك الإسرائيلي الأخير في سوريا"، مؤكدة أن "واشنطن تتواصل مع الطرفين".

وتابعت قائلة: "على الحكومة السورية أن تدعو لخفض التصعيد وتعمل على تحقيق الاستقرار".

ونددت بروس بالعنف في سوريا، مؤكدة أن "السلام بين سوريا وإسرائيل ضروري".

وأكدت الولايات المتحدة، الخميس، عدم وجود أي تغيير فيما يتعلق بسياستها تجاه سوريا، وذلك على خلفية أحداث العنف التي وقعت خلال الأيام الماضية بمحافظة السويداء.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول بالخارجية الأميركية قوله إنه: "لا تغيير في السياسة الأميركية تجاه سوريا".

ودعا المسؤول: "كل الأطراف السورية للتراجع والانخراط في حوار من أجل وقف دائم لإطلاق النار".

كما طالب "السلطات السورية بالتحقيق في كل التقارير عن الانتهاكات ومحاسبة المنتهكين".

وشدد على أن "واشنطن تندد بشدة بالعنف في محافظة السويداء السورية".

وأبرز البيت الابيض الخميس دور الولايات المتحدة في احتواء التصعيد في سوريا مؤكدا أنه "مستمر"، بعد مواجهات في جنوب البلاد خلفت أكثر من 600 قتيل في بضعة أيام وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفادت المتحدثة باسم البيت الابيض كارولاين ليفيت بأنه "ما أن تدخلت الولايات المتحدة في النزاع حتى تمكنا من احتواء التصعيد"، موضحة أن السلطات السورية وافقت "على سحب قواتها من المناطق التي كانت المواجهات تحصل فيها"، وأن واشنطن تواصل "مراقبة الوضع في شكل مكثف".