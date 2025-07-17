وذكرت وكالة فرانس برس، أنه يُشتبه في أن شخصا من جورجيا ومواطنا أجنبيا حاولا بيع يورانيوم مخصب بشكل غير قانوني "يمكن استخدامه في صنع عبوات ناسفة أو تنفيذ هجمات إرهابية" وفقا لأجهزة الأمن.

وكان الرجلان يطلبان ثلاثة ملايين دولار مقابل اليورانيوم الذي بحوزتهما عند اعتقالهما في مدينة باتومي الساحلية على البحر الأسود، بحسب السلطات.

وذكرت السلطات أن "المادة النووية" الموصوفة بأنها "عنصر كيميائي مشع تنبعث منه إشعاعات ألفا وغاما" كان من الممكن أن يُسبب خسائر بشرية كبيرة لو استُخدم في تصنيع الأسلحة.

ولفتت السلطات الى أنه تم "كشف المخطط وإبطاله في مرحلة مبكرة".

ويواجه المشتبه بهما عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات لحيازة مواد نووية بشكل غير قانوني.

ووفقا للوكالة، لطالما كان احتمال وصول الجماعات الإرهابية إلى مخزون غير محمي من المواد النووية في دول الاتحاد السوفياتي السابق مصدر قلق لسنوات.

وسجلت جورجيا وأرمينيا وهما جمهوريتان سوفياتيتان سابقتان حالات حاول فيها أفراد بيع مواد مشعة، منها محاولات لتهريب اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة.