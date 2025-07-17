وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين إن الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا، ستتضمن مناقشة مشاريع مذكرات وقف إطلاق النار تبادلها الطرفان خلال الجولة السابقة.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، أن رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، يجري اتصالات مباشرة مع رئيس الوفد الأوكراني رستم عمروف.

وقال بيسكوف للصحفيين: "لا يزال يتعين إتمام عملية التبادل، ويجري حاليا تنسيق التفاصيل النهائية. هذا تنفيذ للاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الجولة الثانية، وبعدها ينبغي اتخاذ قرارات"، مضيفا: "نحن ننتظر مقترحات الجانب الأوكراني، كما قلنا مرارا".

وكانت روسيا وأوكرانيا، اللتان تتقاتلان منذ فبراير 2022، قد أجريتا جولتين من المفاوضات المباشرة في إسطنبول يوم 16 مايو و2 يونيو.

وقالت السلطات الأوكرانية إن عملية تبادل الأسرى وجثامين الجنود بين الجانبين، يجب أن تستكمل قبل انعقاد الاجتماع المقبل.

من جانبه، دعا الكرملين جميع الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة، إلى ممارسة الضغط على أوكرانيا لضمان انعقاد الجولة الثالثة من المفاوضات، بحسب ما ذكرته صحيفة "كوميرسانت".

وأفضت الجولة الثانية من محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، التي عقدت في 2 يونيو بإسطنبول، إلى اتفاق إنساني محدود يقضي بتبادل جثامين 6 آلاف جندي من الطرفين قضوا خلال المعارك، إضافة إلى تفاهم مبدئي حول تبادل أسرى جدد، مع التركيز على المصابين بجروح خطيرة وصغار السن.

ومنح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، موسكو مهلة مدتها 50 يوما للتوصل إلى اتفاق مع كييف، مهددا بفرض عقوبات على الدول التي تشتري الصادرات الروسية.

من جانبه، وصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، تصريحات ترامب بـ"الخطيرة"، واعتبر أن تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا "إشارة لمواصلة الحرب".