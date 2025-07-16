وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أنه "نتيجة لعمليات هجومية ناجحة، حررت وحدات من قوات مجموعة الشرق الروسية، بلدة نوفوخاتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه بفضل السيطرة على بلدة نوفوخاتسكوي في دونيتسك، فتحت القوات الروسية الطريق إلى قطاع آخر من حدود الجمهورية مع مقاطعة دنيبروبتروفسك.

وأضاف البيان: "خلال المعركة، عززت الطائرات الهجومية مواقعها في البلدة وطردت المسلحين الأوكرانيين، فاتحة الطريق إلى قطاع آخر من حدود الجمهورية مع مقاطعة دنيبروبتروفسك".

وأوضحت الوزارة أنه بعد تطهير المباني والمنشآت، رفع الجنود الأعلام الروسية، وبدأت فرق الهندسة بإزالة الألغام من المنطقة والمناطق المحيطة بها.

وأضافت الوزارة: "تتقدم وحدات من قوات مجموعة الشرق الروسية بنجاح، معززة مواقعها التكتيكية في اتجاه جنوب دونيتسك".

وجاء في بيان الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت طائرة "ميغ-29" أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وأن إجمالي الخسائر اليومية للجيش الأوكراني في مختلف المحاور وصل إلى نحو 1255 عسكريا.