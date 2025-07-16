تفصيلا، قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الأربعاء: "خلال الليلة الماضية، تم تدمير 8 طائرات أوكرانية دون طيار بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المناوبة".

وأضافت أنه تم تدمير "3 مسيرات فوق أراضي جمهورية القرم، و3 فوق مياه بحر آزوف، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك".

مسيرات وصواريخ روسية تصيب مدنا أوكرانية

وفي كييف، قال مسؤولون إن طائرات مسيرة وصواريخ روسية هاجمت مناطق أوكرانية متفرقة في وقت مبكر اليوم الأربعاء، ووردت أنباء عن مقتل شخصين على الأقل.

وأبلغت خدمات الطوارئ الوطنية عن مقتل اثنين في هجمات بمسيرات شرقي مدينة خاركيف بشمال شرق البلاد بالقرب من بلدة كوبيانسك، وهي منطقة تتعرض للهجمات الروسية منذ عدة أشهر.

وفي خاركيف نفسها، قال حاكم المنطقة أوليه سينيهوبوف إنه تم تسجيل 17 انفجارا على الأقل في هجوم بمسيرات استمر 20 دقيقة وأصيب فيه 3 أشخاص.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لبلدة ‬‬كريفي ريه جنوب شرق البلاد أوليكساندر فيلكول إن القوات الروسية أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة في هجوم مكثف أدى إلى انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه، وقال الحاكم الإقليمي إن هناك عددا غير محدد من الإصابات.

وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف إن وحدات الدفاع الجوي جرى تفعيلها لبعض الوقت في العاصمة، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار.