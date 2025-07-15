وذكرت مجلة "نيوزويك"، أن الصين اتهمت اليابان، حليف الولايات المتحدة الأمريكية، بإرسال طائرات تجسس إلى منطقة "تحديد الدفاع الجوي" فوق بحر الصين الشرقي، المتنازع عليه.

فيما قالت طوكيو، إن طائراتها الاستخباراتية واجهت احتكاكات جوية مع طائرات صينية أثناء قيامها بتنشيط المنطقة.

وقد وقعت احتكاكات جوية يومي الأربعاء والخميس بين طائرات صينية وأخرى يابانية فوق بحر الصين الشرقي، بحسب "نيوزويك".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، جيانغ بين، في بيان صدر الأحد، إن طائرات استطلاع تابعة للجيش الياباني دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الصينية من أجل ما وصفه بـ"الاستطلاع القريب".

وبعد اعتراض المقاتلات الصينية لطائرات التنشيط اليابانية، قالت وزارة الدفاع في طوكيو، في بيان الخميس، إن "هذا الأسلوب غير المعتاد من الطائرات العسكرية الصينية قد يؤدي إلى تصادم عرضي".

وبرر المتحدث الصيني تصرفات جيشه قائلا "إن الطائرات الصينية ردت من خلال التحقق والتعقب والمراقبة للطائرات اليابانية"، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات "مبررة بالكامل، ومعقولة، ومهنية".

وأضاف أن الاستطلاعات التي تقوم بها الطائرات اليابانية قد تخل بالسلامة الجوية والبحرية لكلا الجيشين.

في عام 2013، أنشأت الصين "منطقة دفاع جوي" فوق بحر الصين الشرقي لأغراض المراقبة،وتتقاطع مع مناطق دفاع جوي تابعة لكل من اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، بحسب ما نشرته "نيوزويك".

وتشكل اليابان جزءا من خط جزر دفاعي يعرف باسم "سلسلة الجزر الأولى"، في إطار استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية احتواء تهدف إلى تقييد الأنشطة العسكرية الصينية.

وتتنازع الصين واليابان في بحر الصين الشرقي على السيادة على مجموعة جزر، كما تتصارعان حول استكشاف الطاقة في المنطقة.

ورجحت صحيفة "نيوزويك" أن تستمر اليابان في رحلاتها التجسسية فوق بحر الصين الشرقي، مشيرة إلى أن المواجهات الجوية قد تتكرر.