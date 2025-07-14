ونقلت الوكالة شبه الرسمية عن مصدر لم تسمه، أن الانفجار لم يكن نتيجة أي هجوم إسرائيلي.

وقال مدير إدارة الإطفاء في قم للوكالة: "لحقت أضرار بأربع وحدات سكنية في الانفجار. التقديرات الأولية تظهر أن السبب هو تسرب للغاز ولا تزال عمليات المتابعة مستمرة".

ونقلت "فارس" عن مصدر إيراني لم تذكر اسمه قوله بعد انفجار قم: "لا داعي للقلق من الشائعات (عن هجمات إسرائيلية). إذا وقع عمل عدائي في البلاد ستصل الأنباء على الفور للناس وستنطلق بالتزامن مع ذلك صفارات الإنذار في الأراضي المحتلة".

وكانت إسرائيل قد نفذت عمليات اغتيال لعلماء نوويين إيرانيين تعتبرهم جزءا من البرنامج الذي يهددها بشكل مباشر.

وتؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فحسب.

ومنذ انتهاء حرب جوية استمرت 12 يوما الشهر الماضي بين إيران وإسرائيل، وقعت عدة انفجارات في إيران لكن السلطات لم تلق بمسؤوليتها على إسرائيل.

وقبل أيام توفي علي طاب، الممثل الشخصي للمرشد الأعلى علي خامنئي، في مقر "ثار الله"، وهي وحدة مركزية تابعة للحرس الثوري معنية بالأمن الداخلي، ولم تحدد رسميا أسباب وفاته، مما أثار تكهنات في ظل حساسية موقعه الأمني.

وتشير تقارير إلى أن مقر "ثار الله" كان من بين أهداف الهجمات الإسرائيلية، خلال التصعيد الأخير بين البلدين.