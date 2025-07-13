وأضاف، في بيان على تيليغرام، أنه بدأ اليوم عملية لإلقاء القبض على أعضاء الخلية التابعة لجهاز الأمن الاتحادي الروسي (إف.إس.بي) الذين يعتقد أنهم مسؤولون عن مقتل الكولونيل إيفان فورونيتش في كييف يوم الخميس.

وتابع قائلا: "جرى تنفيذ عملية خاصة صباح اليوم، بدأ خلالها أعضاء الخلية التابعة لجهاز الأمن الاتحادي الروسي بالمقاومة، فتمت تصفيتهم".

ولم تصدر السلطات الروسية أي تعليق بعد على عملية الأحد، التي تشبه عمليات اغتيال أوكرانية سابقة لعدد من كبار المسؤولين العسكريين الروس خلال الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات.

وقال جهاز الأمن الأوكراني إن رجلا وامرأة يشتبه في أنهما اغتالا فورونيتش، دون أن يذكر عدد المشتبه بهم الآخرين الذين قتلوا في هذه العملية.

وأضاف أن "أعضاء هذه الخلية جرى تكليفهم بمراقبة فورونيتش وتتبع تحركاته ثم أعطيت لهم بعد ذلك إحداثيات مخبأ عثروا فيه على مسدس مزود بكاتم للصوت.

وتابع أنهم سعوا لأن يتواروا عن الأنظار بعد قتل الضابط يوم الخميس لكن تعقبهم جهاز الأمن الأوكراني والشرطة.

ويشمل نطاق عمل جهاز الأمن الأوكراني حفظ الأمن ومكافحة التجسس لكنه يلعب أيضا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022 دورا بارزا في تنفيذ عمليات خاصة ضد موسكو.