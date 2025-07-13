وقال وزير الصناعات الدفاعية الأسترالي، بات كونروي، في مقابلة مع هيئة الإذاعة الأسترالية، الأحد، إن بلاده لن تلزم نفسها مسبقا بإرسال قوات إلى أي صراع، موضحا: "أستراليا تعطي الأولوية لسيادتها، ولا نناقش أي افتراضات".

وأضاف: "قرار الالتزام بإرسال قوات أسترالية إلى أي صراع ستتخذه الحكومة في حينه، وليس مسبقا".

كانت صحيفة فاينانشال تايمز قد ذكرت، أمس السبت، أن وكيل وزارة الدفاع الأميركية لشؤون السياسات إلبريدج كولبي، حث مسؤولين من أستراليا واليابان على توضيح الدور الذي سيقومون به إذا اندلع صراع بشأن تايوان، على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تقدم ضمانات مطلقة للدفاع عن تايوان.

وذكر كولبي على موقع إكس أن وزارة الدفاع تركز على تنفيذ سياسة "أميركا أولا" التي يتبعها الرئيس دونالد ترامب لاستعادة الردع بما يتضمن "حث الحلفاء على زيادة إنفاقهم الدفاعي وغير ذلك من الجهود المتعلقة بدفاعنا الجماعي".

وتعتبر الصين أن تايوان جزء من أراضيها، ولا تستبعد استخدام القوة لإخضاعها لسيطرتها، فيما يرفض رئيس تايوان لاي تشينغ-ته هذا الأمر فقط.

وقال رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي، في تصريحات أدلى بها في شنغهاي في مستهل زيارة تستغرق 6 أيام للصين ستركز على الأرجح على الأمن والتجارة، إن بلاده لا تريد أي تغير في الوضع الراهن لتايوان.

وعبر كونروي عن قلق أستراليا من التعزيزات العسكرية الصينية لا سيما في ما يتعلق بقواتها النووية والتقليدية، وقال إن بلاده ترغب في إرساء توازن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بحيث لا تهيمن أي دولة على المنطقة.

وقال في إشارة إلى جزر المحيط الهادئ "تسعى الصين لامتلاك قاعدة عسكرية في المنطقة، ونحن نعمل جاهدين لنكون الشريك الأمني الرئيسي المفضل للمنطقة، لأننا لا نعتقد أن إقامة قاعدة صينية هناك يخدم مصالح أستراليا".