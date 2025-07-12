وأحرق 30 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني أسلحتهم عند مدخل كهف في شمال العراق أمس الجمعة، في خطوة رمزية لكنها مهمة نحو إنهاء تمرد استمر عقودا ضد تركيا.

وقال أردوغان متحدثا أمام أعضاء في حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة: "منذ أمس، دخلت آفة الإرهاب مرحلة الزوال. اليوم يوم جديد؛ صفحة جديدة فُتحت في التاريخ. اليوم، فُتحت أبواب تركيا العظيمة والقوية على مصراعيها".

وأضاف: "نحن نعرف تماما ما نقوم به، ولا داعي للقلق أو الخوف أو التساؤل. كل ما نقوم به هو من أجل تركيا، من أجل مستقبلها واستقلالها".

وأردف قائلا إن "الخطوات المتخذة في الآونة الأخيرة وحدت الأمة"، مضيفا أن البرلمان سيضطلع بدور أساسي في وضع إطار عمل قانوني لإتمام عملية التخلي عن السلاح.

وتابع: "آمل أن يدعم برلماننا هذه العملية بأوسع مشاركة ممكنة".

وتتخذ أنقرة خطوات نحو تشكيل لجنة برلمانية للإشراف على عملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني وتحوله إلى السياسات الديمقراطية.

وقرر حزب العمال الكردستاني، الذي خاض صراعا مع الدولة التركية منذ 1984، في مايو الفائت حل نفسه وإلقاء سلاحه وإنهاء مساعيه الانفصالية تلبية لدعوة علنية من زعيمه المسجون منذ فترة طويلة عبد الله أوجلان.