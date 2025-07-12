وقالت الوزارة على تلغرام إن لافروف قد جرى استقباله من قبل كيم جونغ أون، مرفِقة الخبر بمقطع فيديو يظهر فيه الرجلان بينما كانا يتصافحان.

وحذر لافروف في وقت سابق، السبت، الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان من تشكيل شراكة أمنية تستهدف كوريا الشمالية، وذلك خلال زيارته لحليفة بلاده لإجراء محادثات تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري وغيره من مجالات التعاون المتنامي.

ووصل لافروف إلى مدينة وونسان في شرق كوريا الشمالية يوم الجمعة، لعقد اجتماع مع نظيرته الكورية الشمالية تشوي سون هوي في مدينة وونسان.

بعد اجتماع مع تشوي يوم السبت، اتهم لافروف الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بما وصفه بإقامة تعزيزات عسكرية حول كوريا الشمالية.

وقال للصحفيين، بحسب ما نقلته وكالة "تاس" الروسية الرسمية: "نحذر من استغلال هذه العلاقات لبناء تحالفات موجهة ضد أي طرف، بما في ذلك كوريا الشمالية، وبالطبع روسيا".

يأتي هذا بعدما أجرت الدول الثلاث، الجمعة، مناورة جوية مشتركة شملت قاذفات أميركية قادرة على حمل رؤوس نووية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية، بينما اجتمع كبار القادة العسكريين في سيول، ودعوا كوريا الشمالية إلى وقف ما وصفوها بالأنشطة غير القانونية التي تهدد الأمن الإقليمي.

وعبر لافروف عن تفهمه لسعي كوريا الشمالية لامتلاك أسلحة نووية، مضيفا: "التقنيات التي تستخدمها كوريا الشمالية هي نتاج عمل علمائها. نحن نحترم تطلعات كوريا الشمالية ونتفهم الأسباب التي تدفعها إلى السعي نحو تطوير نووي".

وأكد لافروف أنّ المسؤولين الكوريين الشماليين "أكدوا دعمهم لكل أهداف" الهجوم على أوكرانيا، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "تاس".

وأعرب لافروف عن شكره للجنود الكوريين الشماليين "الأبطال" الذين ساندوا القوات الروسية في صدّ الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك التي دخلت إليها قوات كييف في أغسطس 2024، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية.

وفي أبريل، أعلنت موسكو استعادة السيطرة على المنطقة، وأشادت حينها بمساهمة الجنود الكوريين الشماليين في أول اعتراف رسمي بمشاركتهم في النزاع.