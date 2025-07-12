وقالت القوات الجوية الأوكرانية "شن العدو هجوما بـ623 سلاحا جويا" موضحة أن الأسلحة شملت 597 مسيّرة و26 صاروخا.

وأشارت إلى أنه تم إسقاط حوالي 344 منها هي 25 صاروخا و319 طائرة من دون طيار.

وكانت تقارير ذكرت، في وقت سابق اليوم السبت، أن روسيا شنت موجة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على غرب أوكرانيا خلال الليل.

واستهدفت الهجمات الروسية مناطق بعيدة عن الخطوط الأمامية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام ومسؤولون أوكرانيون اليوم السبت.

وأفادت تلك التقارير بأنه تم الإبلاغ عن انفجارات في مدينتي لفيف، بالقرب من الحدود مع بولندا، وتشيرنفتسي، بالقرب من الحدود مع رومانيا، حسبما ذكرت صحيفة "كييف إندبندنت" نقلا عن صحفييها على الأرض، فيما أفادت شبكة "سوسبيلن" العامة أيضا بوقوع انفجار في مدينة "لوتسك" في شمال غربي البلاد.