وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سكايتون"، المتخصصة في تصنيع الطائرات بدون طيار، رومان كنياجنكو، لصحيفة "تلغراف"، إن بعض الشركات الغربية المتخصصة في تصنيع الطائرات المسيرة تدعي أن منتجاتها خضعت لاختبارات في ساحات المعارك بأوكرانيا، لكنها لم تستخدم إلا في طلعات بعيدة عن خطوط المواجهة كمدينة لفيف، الواقعة على بعد أكثر من ألف كيلومتر من الجبهة.

وأشار كنياجنكو إلى أن هذه الادعاءات تؤدي إلى ضخ الحكومات الغربية لملايين الدولارات في أنظمة لا تعمل فعليا على أرض المعركة.

وأضاف أن بعض الشركات الأوروبية حاولت أيضا تزوير نماذج الطائرات الأوكرانية وسرقتها، وقال:"بعض صانعي الطائرات المسيرة في أوروبا يقومون بعمل رائع، ونتعاون مع عدد منهم، لكن هناك آخرين يكثرون الوعود فقط ليحصلوا على فرصة الحديث معنا، ثم يختفون بعد معرفة أسرارنا".

وذكر تقرير نشر في مجلة "فورين أفيرز"، أن أوكرانيا تتفوق على معظم دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة، في مجال تصنيع الطائرات المسيرة.

وأوردت "تلغراف" إن شركة "سكاي تون" الأوكرانية المصنعة للطائرات المسيرة، لديها نماذج مثل طائرة "رايبريد"، التي سجلت أكثر من 350 ألف ساعة طيران قتالي، وهي مزودة بكاميرات استطلاع، وتستطيع التحليق لمسافة تصل إلى 2500 كيلومتر، وأداء مهام تستمر حتى 28 ساعة.

وأوضح كنياجنكو أن الطائرات المسيرة الأوكرانية تخضع لمئات التعديلات سنويا لمواكبة تطورات الحرب، قائلا: "نستطيع أحيانا تدمير معدات بمليارات الدولارات عبر طائرة واحدة فقط"، بحسب ما نقلته "تلغراف".