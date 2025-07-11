وأوضح مسؤول حكومي أنه جرى العثور على جثثهم مصابة بطلقات نارية في مناطق جبلية خلال الليل.

وذكر المتحدث باسم حكومة الإقليم، شاهد رند، أن الركاب خطفوا من حافلتين مساء الخميس.

وتابع "نعمل على تحديد هويات الجثث ونتواصل مع عائلاتهم"، مضيفا أن الضحايا عمال يعملون في الإقليم المضطرب وكانوا عائدين إلى ديارهم في البنجاب.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن.

ويتهم مسلحو البلوش السلطات الباكستانية بسرقة موارد منطقتهم لتمويل الإنفاق في أماكن أخرى خاصة إقليم البنجاب.

وسبق أن شن مسلحون انفصاليون من أقلية البلوش هجمات مماثلة تتضمن قتل ركاب بعد الاطلاع على هوياتهم ومعرفة أنهم ينحدرون من إقليم البنجاب بشرق البلاد.

وقال رند إن قوات الأمن أحبطت 3 هجمات للمتمردين الخميس قبل عمليات الاختطاف، متهما الهند، جارة باكستان، بدعم المسلحين.

وتنفي نيودلهي اتهامات إسلام آباد لها بتمويل وتدريب ودعم المسلحين في محاولة لتأجيج عدم الاستقرار في المنطقة، حيث تعتمد باكستان على الصين، من بين المستثمرين الدوليين، لتطوير المناجم ومعالجة المعادن.

وفي مايو الماضي اندلع أسوأ قتال منذ ما يقرب من ثلاثة عقود وأثار مخاوف من حرب واسعة بين الجارتين النوويتين.