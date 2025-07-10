وأوضحت أن الحادث وقع في وضح النهار وأن السلطات تواصل البحث عن مطلق النار.

ووثق مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة اغتيال الضابط من طرف شخص ملثم قبل أن يلوذ بالفرار.

وقال رومان تشيرفينسكي وهو ضابط سابق في جهاز الأمن الأوكراني إن الضحية هو كولونيل شارك في تنسيق عمليات تخريب داخل الأراضي الروسية.

وقد اكتفت الشرطة بتأكيد مقتل شخص في حي هولوسيفسكي بالعاصمة كييف مضيفة في بيان أن "جميع ملابسات الحادث لا تزال قيد التحقيق حاليا".