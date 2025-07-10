وأضاف نتنياهو، أن إسرائيل ستواصل العمل لتحقيق أهدافها في القطاع "سواء عبر المفاوضات أو باستخدام القوة"، مشددا على أن بلاده "مصممة على استعادة جميع المحتجزين في غزة ".

كما جدد نتنياهو موقف حكومته بشأن ضرورة نزع السلاح في قطاع غزة، واصفا ذلك بأنه "شرط " للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

وكان نتنياهو قد قال أيضا خلال لقاء مع عائلات الرهائن في واشنطن: "نريد إنهاء الحرب في غزة بعد 60 يوما من وقف إطلاق النار".

وأوضح أن إسرائيل تسعى جاهدة لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإعادة جميع الرهائن بعد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما المنصوص عليه في الاتفاق الذي يجري التوصل إليه مع حماس.

وتابع نتنياهو: " لن أسمح لحماس بالبقاء في القطاع. لن يحدث ذلك. لن أتنازل عن هذه القضية، لكنني سأحرص على مغادرة الجميع، حتى آخر رهينة. من المستحيل التوصل إلى اتفاق شامل. ولكن بين مغادرة أول ثمانية رهائن أحياء ومغادرة آخر اثنين منهم في إطار خطة ويتكوف، سنعمل خلال تلك الفترة على إنهاء الحرب برمتها".

وأضاف أن "هناك أمور لا يمكنني التحدث عنها معكم. هناك أمور تنجز بهدوء ولن أشارككم بها لأنها يجب أن تبقى سرية. نحن بالفعل على الطريق الصحيح. الأمور تتقدم. سيستغرق الأمر بعض الوقت. تحلوا بالصبر".

وفي وقت سابق من الخميس، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة متفائلة بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. وأضاف روبيو في حديث للصحفيين، إن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف متفائل أيضا بأنه سيتم عقد محادثات غير مباشرة قريبا.