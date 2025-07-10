ونقلت وكالة أنباء "ميزان" الإيرانية الرسمية عن بزشكيان، قوله لرئيس المجلس الأوروبي إن "استمرار تعاون بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرهون بتصحيح الوكالة لمعاييرها المزدوجة في التعامل مع الملف النووي الإيراني".

كما حذر الرئيس الإيراني من تكرار أي هجمات تستهدف بلاده، قائلا: "في حال تكرار العدوان على إيران، سيكون ردنا أكثر حسما وإيلاما".

وفي وقت سابق، أصدر بزشكيان أمرا، بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد استهداف الولايات المتحدة لأهم منشآتها النووية.

وتراقب الوكالة الدولية التي يقع مقرها في فيينا البرنامج النووي الإيراني منذ أمد طويل.

والشهر الماضي شنت الولايات المتحدة ضربات غير مسبوقة على مواقع نووية في إيران هي فوردو وأصفهان ونطنز، تزامنا مع هجمات إسرائيلية.

ولاحقا تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران بترتيبات أميركية.