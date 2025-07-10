وقال بواكاي خلال اجتماع ترامب مع قادة أفارقة في البيت الأبيض: "ليبيريا صديقة قديمة للولايات المتحدة، ونحن نؤمن بسياستكم الرامية إلى جعل أميركا عظيمة مجددا. ونود أن نشكركم جزيل الشكر على هذه الفرصة"، قبل أن يدعو إلى الاستثمار الأميركي في بلاده.

وأعجب ترامب بطلاقة بواكاي، وسأله من أين حصل على مهاراته اللغوية.

وقال الرئيس الأميركي: "لغتك الإنجليزية ممتازة. أين تعلمت هذه اللغة الجميلة؟"، بينما بدا أن بواكاي حاول كتم ضحكاته.

وتابع ترامب: "في ليبيريا؟"، فأجاب بواكاي: "نعم سيدي".

ومضى ترامب يقول: "هذا مثير حقا. فلديّ على هذه الطاولة أشخاص لا يجيدون التحدث بنفس الكفاءة".

وتأسست ليبيريا عام 1822 كمستعمرة للأميركيين السود المحررين، وسط مساعي لمعالجة مستقبل السود في الولايات المتحدة بعد انتهاء العبودية.

والإنجليزية هي اللغة الرسمية في ليبيريا، كما يجري التحدث بعدد من لغات السكان الأصليين.