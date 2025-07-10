وأشاد هيغسيث، خلال اللقاء، بشجاعة القوات الأميركية التي نفذت العملية، والتي أنهت حرب الأيام الاثني عشر، مؤكدا التزام بلاده، بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بدعم أمن إسرائيل ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

كما أعرب الجانبان عن أملهما في موافقة حركة حماس على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدين أهمية عودة جميع الرهائن وإنهاء الحرب.

وكانت صحيفة "إسرائيل هيوم"، قد أفادت الأربعاء، بأن طاقم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبحث إمكانية تمديد زيارته الحالية إلى العاصمة الأميركية واشنطن لتشمل عطلة السبت.