وأوضحت الصحيفة أن هذا التمديد يأتي خلافا للجدول الزمني الأصلي الذي كان يقضي بعودة نتنياهو إلى تل أبيب غذا الخميس.

كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن هناك احتمالا لعقد اجتماع ثالث بين نتنياهو وترامب، غير أن موعد اللقاء لم يحدد حتى الآن.