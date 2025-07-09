وكانت ألمانيا قد حملت سفينة حربية صينية مسؤولية الحادث، مؤكدة أن الطائرة الألمانية تعرضت للاستهداف من دون سابق إنذار واستدعت على إثر ذلك السفير الصيني في برلين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصنين ماو نينغ في مؤتمر صحفي: "على الطرفين اعتماد موقف عملي وتعزيز التواصل في الوقت المناسب، وتجنب سوء الفهم والتقدير".

والثلاثاء أعلنت ألمانيا أن طائرة تابعة لسلاح الجو الألماني تعرضت للاستهداف بأشعة ليزر صينية في الثاني من يوليو في البحر الأحمر، واستدعت الخارجية الألمانية السفير الصيني في برلين على خلفية الواقعة.

وكانت الطائرة الألمانية تشارك في عملية "أسبيدس" التابعة للاتحاد الأوروبي، الهادفة إلى حماية حركة الملاحة البحرية من هجمات الحوثيين في اليمن.

وأفاد متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية وكالة "فرانس برس"، أن الطائرة الألمانية استهدفت "من دون سبب أو اتصال مسبق" من قبل سفينة حربية صينية خلال مهمة استطلاع روتينية.

وأضاف أن السفينة الصينية باستخدامها أشعة الليزر "عرضت الطاقم والمعدات للخطر" من دون تحديد نوع الليزر المستخدم.

من جهتها، أوضحت ماو أن السفن الصينية تنفذ مهام مرافقة في خليج عدن والمياه الصومالية "مساهمة بذلك في أمن الممرات الملاحية الدولية".

وسبق أن وُجهت إلى الصين اتهامات متكررة باستخدام أشعة الليزر في أعمال ترهيب بحرية، ففي فبراير 2023، اتُهمت سفينة تابعة للبحرية الصينية بتوجيه "ليزر من النوع العسكري" نحو سفينة تابعة لخفر السواحل الفلبينيين في بحر الصين الجنوبي.

وفي عام 2022، اتهمت أستراليا الجيش الصيني بتوجيه ليزر عسكري نحو إحدى طائراتها شمال البلاد.

وتمتلك الصين منذ عام 2017 قاعدة عسكرية في جيبوتي، مطلة على خليج عدن المتصل بالبحر الأحمر، مما يتيح لبكين تأمين مصالحها الجيوسياسية والاقتصادية الهائلة في المنطقة في مجالات النقل والصناعة والطاقة.