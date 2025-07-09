وبث الفيديو من داخل سجن "إمرالي" التركي، حيث يقضي أوجلان حكما بالسجن المؤبد، لتكون هذه المرة الأولى التي يظهر فيها بشكل علني ومرئي منذ نحو 26 عاما.

ويعد هذا الظهور تطورًا لافتًا في ملف أوجلان، الذي ظل معزول عن الإعلام والرأي العام منذ سجنه قبل أكثر من ربع قرن.

وفي التسجيل المصور، أعلن أوجلان، أن "الكفاح المسلح ضد الدولة التركية انتهى"، مؤكدا على ضرورة الانتقال الكامل إلى العمل السياسي. وقال إن تخلي الحزب عن السلاح سيحصل "سريعا"، ودعا البرلمان التركي إلى تشكيل لجنة تتولى الإشراف على عملية السلام ونزع سلاح الحزب.