وقالت 5 مصادر مطلعة للشبكة الإخبارية الأميركية، أن قرار الوزير أثار جدلا داخل الإدارة الأميركية حيث سارعت الجهة المختصة لفهم سبب هذا القرار، وشرحه للكونغرس والحكومة الأوكرانية.

وعزا مصدران عدم إبلاغ هيغسيث البيت الأبيض إلى "عدم وجود رئيس أركان أو مستشارين موثوق بهم حوله، قد يحثونه على تنسيق القرارات السياسية الرئيسية بشكل أفضل".

والثلاثاء لمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنه "غير مسؤول عن هذه الخطوة".

وعندما سئل خلال اجتماع حكومي عما إذا كان يوافق على وقف الشحنات، اعترض واكتفى بالقول إن الولايات المتحدة ستواصل إرسال أسلحة دفاعية إلى أوكرانيا.

وعند الضغط عليه مجددا بشأن المسؤول عن السماح بوقف الأسلحة، أجاب ترامب: "لا أعرف، لماذا لا تخبروني أنتم؟".

"فوضى"

وحسب "سي إن إن"، فإن الواقعة تبرز "فوضى" في عملية صنع القرار في كثير من الأحيان داخل إدارة ترامب، خاصة في وزارة الدفاع.

وذكرت المصادر، أن هذه تعتبر المرة الثانية هذا العام التي يقرر فيها هيغسيث وقف تدفق الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا، مما فاجأ كبار مسؤولي الأمن القومي.

وفي فبراير، ووفقا لثلاثة مصادر، أعلن ترامب أن شحنات الأسلحة ستستمر رغم قرار هيغسيث بوقفها.

ولم يتم إبلاغ المبعوث الأميركي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوغ، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وهو أيضا مستشار ترامب للأمن القومي، بقرار الإيقاف مسبقا، بل علموا به من تقارير صحفية، وفقا لمسؤول كبير في الإدارة ومصدرين.

تعليق البنتاغون والبيت الأبيض

وقال المتحدث باسم البنتاغون كينغسلي ويلسون لشبكة "سي إن إن"، في بيان: "قدم هيغسيث إطارا للرئيس لتقييم شحنات المساعدات العسكرية وتقييم المخزونات الحالية، وقد تم تنسيق هذا الجهد على مستوى الحكومة".

وعند سؤالها عما إذا كان هيغسيث أبلغ إدارة ترامب قبل الموافقة على تعليق الشحنات، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن البنتاغون "أجرى مراجعة لضمان توافق جميع أشكال الدعم المقدم إلى جميع الدول الأجنبية مع مصالح أميركا".

وأضافت أن ترامب "اتخذ قرارا بمواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة الدفاعية للمساعدة في وقف أعمال القتل في هذه الحرب، وهو ما أفاد البنتاغون أنهم يعملون عليه بنشاط"، مؤكدة أن "الرئيس يثق ثقة كاملة بوزير الدفاع".