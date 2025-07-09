وقال فاديفول في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية: "أنا منزعج للغاية من هذه الحادثة. تعرض طائرتنا لمثل هذا التشويش، وكذلك أي تعريض غير مبرر لقواتنا للخطر، أمر غير مقبول. استدعينا السفير الصيني وأوضحنا له ذلك".

وبحسب بيانات ألمانية، وجهت سفينة حربية صينية شعاع ليزر نحو طائرة الاستطلاع الألمانية "من دون سبب أو اتصال مسبق"، وكان ذلك فوق البحر الأحمر ضمن عملية "أسبيدس" العسكرية التابعة للاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى المساعدة في حماية السفن التجارية من هجمات جماعة الحوثيين اليمنية.

وقال فاديفول إنه سيتعين على الصين "توضيح الحادث".

وذكر الوزير أنه "بينما تبدي ألمانيا استعدادها للشراكة مع الصين على قدم المساواة والسعي المستمر للتعاون، سنرفض بوضوح أي تصرف ينتهِك القواعد من جانب الصين وأي شيء يتعارض مع نظامنا القائم على القواعد".

وأكد فاديفول أن الصين يجب أن تعلم "أننا، بالتعاون مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي، سندافع بثقة عن الإطار القانوني الدولي والمجال الاقتصادي للاتحاد الأوروبي".

ووفقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، وقع الحادث في 2 يوليو الجاري.

ووفق الأعراف العسكرية، يعتبر استخدام أشعة الليزر بمثابة إشارة تهديد.