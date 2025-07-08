وقال لامي أمام لجنة برلمانية "يجب أن نتوصل إلى وقف إطلاق النار"، مضيفا "يجب أن يتم ذلك خلال الأسابيع المقبلة".

وعندما سُئل عما إذا كان سيتخذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل إذا استمر الوضع في غزة، أجاب "نعم، نعم، سنفعل".

وتابع: "إذا استمر الوضع الذي لا يحتمل فإن الحكومة ستتخذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل".