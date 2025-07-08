شدد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الثلاثاء، على أن لندن ستتخذ مزيدا من الإجراءات ضد إسرائيل إذا استمر الوضع على ما هو عليه في غزة.
وقال لامي أمام لجنة برلمانية "يجب أن نتوصل إلى وقف إطلاق النار"، مضيفا "يجب أن يتم ذلك خلال الأسابيع المقبلة".
وعندما سُئل عما إذا كان سيتخذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل إذا استمر الوضع في غزة، أجاب "نعم، نعم، سنفعل".
وتابع: "إذا استمر الوضع الذي لا يحتمل فإن الحكومة ستتخذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل".
وقال مسؤولون إسرائيليون، الثلاثاء، إن من الممكن سد الثغرات بين إسرائيل وحركة حماس في محادثات وقف إطلاق النار في غزة الجارية في قطر، لكن الأمر قد يستغرق أكثر من بضعة أيام للتوصل إلى اتفاق.
وأضافوا في حديث مع صحفيين في واشنطن أن الأمر قد يستغرق أكثر من بضعة أيام لوضع اللمسات الأخيرة على التفاهمات في الدوحة، لكنهم لم يوضحوا النقاط العالقة. وقال مسؤول إسرائيلي آخر إنه جرى إحراز تقدم.
وقالت مصادر فلسطينية، الإثنين، إن هناك فجوات بين الجانبين بشأن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
كما ذكر الوزير الإسرائيلي زئيف إلكين، وهو عضو في الحكومة الأمنية المصغرة، أن هناك "فرصة حقيقية" للاتفاق على وقف إطلاق النار.