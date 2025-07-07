وذكر روبيو أنه "تماشيا مع تعهد الرئيس دونالد ترامب في 13 مايو بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، فإنه يعلن نيته إلغاء تصنيف جبهة النصرة، والمعروفة أيضا باسم هيئة تحرير الشام، كمنظمة إرهابية أجنبية وفقا لقانون الهجرة والجنسية الأميركي، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ غدا 8 يوليو".

وأضاف أن "هذه الخطوة تأتي بعد إعلان تفكيك هيئة تحرير الشام والتزام الحكومة السورية بمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله، كما أنها تستند إلى الأمر التنفيذي الصادر في 30 يونيو الماضي الذي نص على إلغاء العقوبات على سوريا، وتعترف بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع".

وأبرز أنه اتخذ هذه الخطوة بالتنسيق مع النائب العام ووزير الخزانة في 23 يونيو.

وأشار روبيو إلى أن إلغاء هذا التصنيف يعد خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الرئيس ترامب لسوريا مستقرة وموحدة وتنعم بالسلام.

ولم يكشف الإشعار المختصر، الذي نُشر على موقع السجل الاتحادي الإثنين، أية تفصيلات.

وتأتي الخطوة، وفق مراقبين، كجزء من سياسة أميركية أوسع للتعاون مع الحكومة الانتقالية في سوريا وذلك بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد أواخر العام الماضي.

يذكر أن جبهة النصرة تأسست عام 2012 كفرع رسمي لتنظيم القاعدة في سوريا، وبرزت كواحدة من أقوى الفصائل المسلحة خلال سنوات الحرب السورية.

وتم تصنيفها منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة في ديسمبر 2012، بسبب ارتباطها الوثيق بالقاعدة، ومشاركتها في هجمات مسلحة.