وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن النائب الجمهوري وجد مشنوقا في بيته بعد ظهر الإثنين، في بلدة أني الواقعة شمال مدينة درو وسط فرنسا.

وأكدت مصادر برلمانية لوكالة فرانس برس، أن أوليفييه مارليكس، النائب عن الحزب الجمهوري في منطقة أور ولوار، والذي ترأس المجموعة البرلمانية اليمينية من عام 2022 إلى عام 2024، انتحر.

وكان من المفترض أن يلتقي مارليكس بعمدة البلدية، لكنه غاب عن اللقاء، مما أثار الشكوك حول سبب غيابه.

وبعد التحريات، وجدته قوات الدرك في منزله مشنوقا في الطابق العلوي، بحسب ما ذكره المدعي العام في شارتر.

وفور علمهم بخبر الوفاة، علقت الجمعية الوطنية الفرنسية جلستها، ووقف الحاضرون دقيقة صمت حدادا على روح النائب الجمهوري.

وكان النائب الجمهوري أوليفييه مارليكس يشغل سابقا منصب رئيس كتلة حزب الجمهوريين في الجمعية الوطنية الفرنسية، وكان مستشارا للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.