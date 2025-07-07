وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية، الإثنين: "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة واعترضت 91 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه "تم تدمير 20 مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و14 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و9 فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، و8 مسيرات فوق أراضي كل من أراضي مقاطعتي بريانسك وفورونيغ ومنطقة موسكو، و7 مسيرات فوق حوض البحر الأسود، و3 فوق أراضي كل من مقاطعات نوفغورود وتفير وتامبوف ولينينغراد، واثنتان فوق أراضي مقاطعة أوريول، وواحدة فوق أراضي كل من مقاطعة فلاديمير وإقليم كراسنودار وجمهورية القرم.

قتلى وجرحى في أوكرانيا

وفي السياق، أسفرت هجمات روسية على مناطق أوكرانية عدة عن سقوط ما لا يقل عن 4 قتلى و36 جريحا، الإثنين، على ما أعلنت السلطات المحلية.

وقتل شخصان وجرح اثنان آخران على الأقل في منطقة سومي وسقط قتيل وجريحان في منطقة خيرسون وقتيل في منطقة أوديسا فضلا عن 27 جريحا في خاركيف و5 في دنيبروبيتروفسك، وفق حكام ورؤساء بلديات المناطق المعنية.

وهاجمت مسيّرات روسية أيضا كييف ملحقة أضرارا بأبنية من دون وقوع ضحايا، على ما كتب رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو.

والجمعة، أطلق الجيش الروسي أكثر من 30 مسيّرة متفجرة وحوالى 10 صواريخ، خصوصا على كييف ما أسفر عن سقوط قتيلين على الأقل.

وكان هذا الهجوم الأوسع الذي يشن منذ بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 وفق السلطات الأوكرانية.