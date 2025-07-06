وقال ترامب، عبر منصّة "تروث سوشيال": "لقد وقّعتُ للتو إعلان كارثة كبرى لمقاطعة كير، تكساس، لضمان حصول مستجيبينا الأوائل الشجعان على الموارد اللازمة فورا. تعاني هذه العائلات من مأساة لا توصف، حيث فقدنا أرواحا كثيرة، ولا يزال الكثيرون في عداد المفقودين."

وأكد أن إدارته تتابع التنسيق عن كثب مع المسؤولين المحليين، مشيرا إلى تواجد وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم على الأرض، برفقة حاكم الولاية غريغ أبوت.

وأضاف: "كانت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم على الأرض أمس برفقة الحاكم غريغ أبوت، الذي يعمل جاهدا لمساعدة سكان ولايته العظيمة."

وأشاد ترامب بالجهود المبذولة في عمليات الإنقاذ، قائلا: "لقد أنقذ خفر السواحل الأميركي الرائع، بالتعاون مع مستجيبينا الأوائل في الولاية، أكثر من 850 حياة. بارك الله في هذه العائلات، وبارك الله تكساس!"

ارتفاع حصيلة الضحايا واستمرار عمليات البحث

من جانبه، صرّح قائد شرطة مقاطعة كير، لاري ليثا، أن 11 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين، بينما ارتفعت حصيلة القتلى إلى نحو 70 شخصًا، بينهم أطفال كانوا يخيمون على ضفاف نهر جوادالوبي، أحد أكثر المناطق تضررًا من الفيضانات.

ولا تزال فرق الإنقاذ تواصل عملها في ظل ظروف بالغة الصعوبة، في وقت تعمل فيه السلطات على توفير الإغاثة والدعم للسكان، وسط ما يُوصف بأنه أسوأ كارثة طبيعية تضرب تكساس منذ سنوات.