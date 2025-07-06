وأوضحت قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية (نوراد)، أن الواقعة كانت خامس توغل غير مصرح به في المجال الجوي المحظور.

وأضافت القيادة في بيان، أن طائرة تابعة لها أجرت مناورة تعرف باسم "الاقتراب التحذيري" لجذب انتباه الطيار المدني، وتمت مرافقة الطائرة بأمان إلى خارج المنطقة.

ولم يصدر البيت الأبيض أي تعليق حتى الآن على الواقعة.

وكانت القيادة أبلغت عن العديد من الوقائع المماثلة في الأسابيع القليلة الماضية، وحثت الطيارين على التحقق من جميع الإخطارات قبل الإقلاع في تلك المنطقة.