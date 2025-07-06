وقال مسؤولون إن أكثر من 850 شخصا تم إنقاذهم، بما في ذلك بعض الذين كانوا يتشبثون بالأشجار، بعد أن تسببت عاصفة مفاجئة في هطول أمطار بارتفاع أكثر من 30 سنتيمترا في المنطقة المحيطة بنهر غوادالوبي، على بعد حوالي 137 كيلومترا شمال غربي سان أنطونيو.

ومن بين المفقودين 27 فتاة من مخيم كامب ميستيك الصيفي.

وقال دالتون رايس رئيس بلدية كيرفيل إنه قد يكون هناك المزيد من المفقودين في المنطقة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "نحن نوعا ما ننظر إلى هذا الأمر بطريقتين تسمى المفقودين المعروفين، وهن الـ27. لن نضع رقما على الجانب الآخر لأننا لا نعلم".

وتكشفت الكارثة بسرعة صباح الجمعة مع هطول أمطار أغزر مما كان متوقعا، مما أدى إلى ارتفاع مياه النهر بسرعة بنحو 8 أمتار.

وقال روب كيلي، قاضي مقاطعة كير المسؤول المحلي الأعلى في المنطقة: "نعلم أن الأنهار ترتفع، لكن لم يتوقع أحد حدوث ذلك".

وذكر لاري ليثا قائد شرطة مقاطعة كير أن 8 من القتلى المؤكدين، من بينهم 8 أطفال، لم يتم التعرف عليهم بعد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن حالة الطوارئ الخاصة بالسيول انتهت إلى حد كبير، في أجزاء من مقاطعة كير في جنوب وسط ولاية تكساس، بعد العواصف الرعدية التي صاحبتها أمطار غزيرة الجمعة.

وظلت مراقبة الفيضانات مستمرة حتى السابعة مساء في المنطقة الأوسع.