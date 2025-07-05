ويُظهر الفيديو، الذي نشرته مارغو مارتن، المستشارة الخاصة للرئيس الأميركي، على منصّة "إكس"، ترامب وهو يمدّ يده بلُطف إلى ميلانيا، منبّهًا إياها برفع يدها تحيةً للنشيد الوطني الأميركي، تزامناً مع لحظة مرور قاذفات الشبح والطائرات المقاتلة في عرض جوي فوق البيت الأبيض.

ووثّق المقطع لحظة غير رسمية من خلف الكواليس، خلال احتفالات يوم الاستقلال الأميركي، حيث لفت الانتباه إلى تفاعل الرئيس وزوجته مع الطقوس الرسمية للعرض، في مشهد وصفه المعلقون بأنه "عفوي ومعبّر".

وسرعان ما انتشر الفيديو على نطاق واسع، وحصد آلاف المشاهدات والتعليقات، بين من اعتبره دليلاً على انسجام الزوجين، ومن رآه لحظة بروتوكولية ذات دلالة رمزية في مناسبة وطنية كبرى.