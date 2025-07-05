وتلقى نحو 60 ألفا من سكان مدن أزوكيكا دي هيناريس وكابانيلاس ديل كامبو وألوفيرا، تحذيرات على هواتفهم المحمولة بعدم الخروج من منازلهم، وإغلاق النوافذ والأبواب وإيقاف تشغيل أنظمة تكييف الهواء.

وقالت السلطة الإقليمية بمنطقة كاستيلا لا مانشا وسط إسبانيا، إنه تم توجيه الإنذار بسبب حريق في مصنع لإعادة تدوير البطاريات في أزوكيكا دي هيناريس، على بعد حوالي 50 كيلومترا من مدريد.

وقالت قناة "آر تي في إي" العامة، إن المصنع يعيد تدوير بطاريات الليثيوم.

وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، سحابة ضخمة من الدخان الأسود فوق المصنع المحترق بمنطقة صناعية في أزوكيكا دي هيناريس.

ولم ترد تقارير عن أي إصابات في المصنع أو في المنطقة المحيطة، كما لم يتضح بعد سبب إندلاع الحريق.