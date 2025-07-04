وكان ترامب قد قال بثقة الأسبوع الماضي إن بوتين "يسعى إلى تسوية" الصراع، لكنه قال بعد المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما، الخميس، إنه لا يعتقد أن الزعيم الروسي يسعى إلى وقف الصراع.

ولدى سؤاله عن هذه التصريحات، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين: "بالطبع نتابع عن كثب كافة تصريحات الرئيس ترامب".

ولم يتطرق بيسكوف إلى الانتقادات الضمنية التي وجهها ترامب لبوتين.

وقال بيسكوف إن بوتين أبلغ ترامب أن روسيا تفضل تحقيق أهدافها في أوكرانيا بالوسائل السياسية والدبلوماسية، لكنها في الوقت نفسه ستواصل ما تسميها "العملية العسكرية الخاصة".

وهذه سادس مكالمة هاتفية معلنة بين الرئيسين منذ بداية الولاية الثانية لترامب. وكان آخر اتصال هاتفي بينهما في منتصف يونيو، حين عرض بوتين التوسط في أزمة الشرق الأوسط المتعلقة ببرنامج إيران النووي.

وخلال الاتصال الهاتفي، أبلغ الرئيس الروسي نظيره الأميركي، الخميس، أن روسيا "لن تتخلى عن أهدافها" في أوكرانيا، مع إبدائه الاستعداد لمواصلة المفاوضات مع كييف.

وصرح المستشار الدبلوماسي لبوتين يوري أوشاكوف للصحفيين أن "رئيسنا أعلن أيضا أن روسيا ستواصل (السعي إلى تحقيق) أهدافها، أي القضاء على الأسباب العميقة المعروفة جدا والتي أدت إلى الوضع الراهن".