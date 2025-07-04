وكتب تيمور تكاشينكو، رئيس الإدارة العسكرية في المدينة، على "تلغرام": "وفقا للمعلومات الأولية، لدينا عدة حرائق في منطقة سولومينسكي".

وأصيب رجل واحد في الهجمات الروسية، وكانت جميع الحرائق في مبان سكنية في العاصمة الأوكرانية التي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة.

كما تم الإبلاغ عن أضرار ناجمة عن المسيرات في أربع مناطق أخرى على الأقل.

وقد سمع دويّ نيران مضادة للطائرات في المدينة لساعات.

ووفقا للقوات الجوية الأوكرانية، استخدم الجيش الروسي أيضا صاروخ واحد عل الأقل من طراز كينجال (الخنجر) الفرط صوتي.

وأشارت تقارير إلى أن الهدف الأساسي كان مطار فاسيلكيف العسكري جنوب كييف.

وفي وقت سابق، أفاد حاكم منطقة دونيتسك فاديم فيلاشكين بأن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا جرّاء الهجمات الروسية في المنطقة الأوكرانية الشرقية، بالإضافة إلى إصابة 12 آخرين.

وقتل رجلان في مدينة بوكروفسك المتنازع عليها، بالقرب من خط المواجهة، وثلاثة آخرون في قريتي بيلينكي وإيلينيفكا.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز صناعته الدفاعية الخاصة، وذلك على خلفية توقف جزئي لإمدادات الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا.

وقال زيلينسكي خلال حفل عشاء بمناسبة تولي الدنمارك رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي: "نحتاج إلى بناء صناعة دفاع أوروبية خاصة بنا حتى لا تستطيع روسيا التفوق علينا في أي مجال".

وأضاف أن تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، جنبا إلى جنب مع العقوبات المشددة الجديدة ضد روسيا، أمر بالغ الأهمية لأمن أوروبا.

وذكر زيلينسكي أن العقوبات يجب أن تصمم بطريقة لا تتلقى موسكو بموجبها أي شيء يمكن استخدامه لإنتاج الأسلحة.