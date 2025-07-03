وقالت وكالة رويترز إن مجلس النواب وافق على مشروع القانون بأغلبية 218 صوتا مقابل 214، وأحاله إلى ترامب للتوقيع عليه ليصبح قانونا.

ويرغب ترامب في التوقيع على التشريع ليصبح قانونا نافذا بحلول عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو.

وبجانب تمديد التخفيضات الضريبية لترامب لعام 2017 وزيادة الإنفاق على الجيش ومهام مكافحة الهجرة، يقلص المشروع أيضا حوالي 930 مليار دولار من الإنفاق على برنامج الرعاية الصحية (ميدك إيد) والمساعدات الغذائية للأميركيين من ذوي الدخل المنخفض وإلغاء العديد من حوافز الطاقة الخضراء التي قدمها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن.

والثلاثاء، مرر مجلس الشيوخ مشروع القانون بأضيق فارق في عدد الأصوات، بعد جلسة مضطربة طوال الليل.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن تصويت مجلس الشيوخ يعتبر لحظة محورية للرئيس ترامب وحزبه الجمهوري، حيث انهمكوا في دراسة مشروع القانون المكون من 940 صفحة، والذي كان يطلق عليه اسم "مشروع قانون واحد كبير وجميل" رسميا قبل أن يقدم الديمقراطيون تعديلا لحذف الاسم.

وانتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك هذا المشروع، وقال، الثلاثاء، إنه على من صوتوا لصالح الحزمة أن "يشعروا بالخجل،" محذرا من أنه سيشن حملة ضدهم.

وخلص تحليل صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو مكتب غير حزبي، إلى أن 11.8 مليون أميركي إضافي سيفقدون التأمين الصحي بحلول عام 2034 إذا تم إقرار مشروع القانون نهائيا.

وأضاف مكتب الميزانية في الكونغرس أن الحزمة ستزيد العجز المالي بنحو 3.3 تريليون دولار على مدار العقد.