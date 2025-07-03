وقالت الشرطة في بيان إن "الوضع لم يعد يمثل خطرا للأشخاص الآخرين. يتلقى الضحايا الإسعافات الأولية".

وأضافت أنه لا يمكنها حاليا تقديم تفاصيل إضافية بما في ذلك عدد الضحايا.

كما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الفنلندية "يلي" بأنه تم احتجاز شخص واحد، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكشفت صحيفة "آمولهتي" المحلية أن الشخص الذي أُلقي القبض عليه رجل. ولم تعرف بعد دوافعه.

وسارعت عدة سيارات إسعاف وشرطة إلى المكان، بحسب الإعلام المحلي.

وأعلنت السلطات الأمنية أنها تلقت بلاغا عن حادث الطعن عند الساعة 16,23 (13,23 ت غ) وأن منطقة الحادث هي خارج مركز راتينا للتسوق.

وتقع تامبير، ثالث أكبر مدينة في فنلندا، جنوبي البلاد، على بُعد حوالي 112 ميلا شمال غرب العاصمة هلسنكي.